Samsung zamišlja telefon koji se dvostruko savija

Samsung radi na novom fleksibilnom uređaju, sa displejom koji može da se savija dva puta i nudi tri odvijena displeja.

Sada se pojavio novi patent ovog uređaja, a tu su i fotografije i detalji koji nam daju bolju ideju o tome šta možemo da očekujemo od budućeg "Tri Folding Galaxy" telefona.

Prema navodima sajta LetsGoDigital, Samsung je podnuo zahtjev za patentiranje telefona, sa ekranom koji se savija u "Z" formatu.

Telefon ima tri zasebna ekrana, koji mogu da se otvore i formiraju veliki, neprekinuti displej.

Pored toga, telefon ima i dvije šarke, pa se jedan displej otvara ka unutra, a jedna ka spolja - sva tri displeja kreiraju pomenuti "Z" oblik.

Navodno, ovaj telefon će imati podršku za S Pen pametnu olovku, kameru ispod ekrana, HDMI konektor i druge karakteristike.

Samsung Tri-Fold smartphone with rear sub-displayhttps://t.co/JBklT6uqbb - Rear sub-display - S Pen support - Triple rear camera - Under panel camera - In-display fingerprint sensor - HDMI connector Patent was published 23/12/21#Samsung #SamsungTriFold #SamsungGalaxyTriFold pic.twitter.com/oldWNva3y3