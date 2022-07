Samsungova naredna Galaxy S serija telefona bi mogla označiti kraj jedne ere

​Prema navodima analitičara Ming-Či Kua, južnokorejska kompanija će sve procesore za svoju narednu Galaxy S seriju flegšip telefona dobijati od Qualcomma.

Ukoliko se to desi, bila bi to značajna promjena u poslovanju kompanije. Tokom godina, Samsung je u svojim premijum telefonima koristio i Qualcomm Snapdragon i sopstvene Exynos čipove.

U zavidsnosti od tržišta, korisnici bi dobijali telefon sa određenim čipom. Galaxy S i Note serije su u SAD-u ekskluzivno koristili Qualcomm čipove, dok su za Evropu i Aziju bili rezervisani Exynos modeli.

Kuo ističe da je realnost postala teška za Samsung, da bi bila ignorisana. "S23 možda neće implementirati Exynos 2300, kreiran u Samsungovom 4nm procesu, jer ne može da se takmiči sa SM8550 u svim aspektima", dodao je analitičar.

Prema navodima, ovakva odluka Samsunga bi dodatno ojačala Qualcommovu dominaciju na tržištu čipova u Android ekosistemu.

Ostaje da se vidi kako će sve ovo uticati na budućnost Samsungovog Exynos brenda.

Tokom aprila, predsjednik Samsung Mobile odjeljenja je istakao da kompanija radi na čipsetu koji bi bio "jedinstven" za Samsungove telefone, ali nije istaknuto kako bi se čip razlikovao od postojećeg Exynos dizajna, prenosi b92.

