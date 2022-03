Sony ima novi i osvježeni pretplatnički servis za PlayStation

Sony je predstavio novi pretplatnički servis za PlayStation, za koji je kompanija odlučila da nastavi da koristi PlayStation Plus brendiranje.

PlayStation Plus je zvanično pušten u rad 2010. godine, a bio je neophodan za gejmere koji su željeli da igraju online sa drugima.

Sa osvježenom verzijom servisa, Sony je dodao nove segmente pretplate koji će omogućiti dodatne pogodnosti, kao što je pristup biblioteci igara, kao i streaming funkciju.

Osnovni PlayStation Plus nivo pretplate nastavlja da nudi igračima ono što su imali i ranije sa njihovom PlayStation Plus pretplatom od 9,99 dolara mjesečno. To uključuje dvije igre mjesečno koje mogu da se preuzmu, popuste, cloud skladište i pristup online multiplejeru.

Tu je sada Extra nivo, koji nudi biblioteku sa do 400 PlayStation 4 i PS5 igara, koje se mogu preuzeti, a ovaj nivo pretplate košta 14,99 dolara mjesečno. na kraju, tu je Premium nivo, koji dodaje i mogućnost streaminga igara preko PlayStation Now servisa. Moguć je streaming igara na PS4, PS5 konzolama i na PC uređajima, a sve to će koštati 17,99 dolara mjesečno.

(b92)