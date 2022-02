Sony izbacuje dva nova modela Walkmana - NW-WM1AM2 i NW-WM1ZM2.

Sony često vraća u život svoj Walkman i u 2022. godini se dobro prodaju, vjerovatno na priču nostalgije.

Dva nova modela su skupocjena i naravno poenta je slušanje muzike, pa su se u Sony-ju potrudili da na bežičnim slušalicama dobijete najbolji mogući zvuk.

Cijela poenta novih modela je što su obloženi zlatnim okvirom (Gold-plated Oxygen-Free Copper (OFC) ), a Sony navodi da nije samo do izgleda, već da zlatni okvir bolje izoluje zvuk i da se svaki instrument čuje drugačije nego na drugim uređajima i da imate osjećaj kao da sve slušate uživo ispred vas, a ne na slušalicama.

Ako uzmete prvi model, koji je isti kao i drugi, samo ima aluminijumski okvir umjesto zlatnog, on će vas koštati 1.200 evra.

Drugi model, zlatni, košta 2.800 evra. Jeftiniji model ima skladište od 128 gigabajta, dok zlatni ima skladište od 256 gigabajta i oba imaju port za microSD.

Modeli imaju WiFi, Bluetooth i rade na Android 11 operativnom sistemu, a tač skrin je od pet inča.

