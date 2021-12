Svoj prvi gejming laptop ima i LG

LG je najpoznatiji po svojim poslovnim laptopovima, koji su orijentisani ka produktivnosti, ali je to sada drugačije.

Sada je južnokorejska kompanija najavila model, koji naziva svojim "prvim gejming laptopom", a krase ga neke premijum karakteristike.

LG UltraGear 17G90Q model od 17 inča koristi Intel Tiger Lake H CPU 11. generacije, Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q grafičku kartu i ima do 32GB RAM-a i 1TB skladišnog prostora.

Displej je 300Hz 1080p IPS, a sve napaja 93Wh baterija. Prisutni su i senzor otiska prsta u tasteru za paljenje i 1080p veb kamera.

Laptop ima aluminijumsko kućište, sa atraktivnim bojama i skladan je u poređenju sa standardnim gejming laptopovima.

LG nije objavio cijenu svog gejming laptopa, ali ističe da bi mogao da privuče korisnike koji vole LG brend i cijene potcijenjeni stajling.

#SouthKorean tech giant #LG has unveiled its first #gaminglaptop ‘#UltraGear17G90Q’ with an #11thGenIntelCPU. LG’s 17G90Q gaming #laptop features a 1,920 x 1,080 IPS panel with a claimed 1 millisecond response time and a 300Hz refresh rate.https://t.co/2nQkBx9nrB