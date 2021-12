Telefoni će nas prepoznavati po načinu hoda?

Studija Plajmaut univerziteta pokazala je kako bi verifikacija hoda, ugrađena u pametne telefone, mogla biti odličan začin zaštite mobilnih uređaja.

Širom svijeta, više od 6,3 milijarde ljudi koristi pametne telefone. Iako mehanizmi provjeravanja autentičnosti - kao što su lozinke, PIN-ovi i biometrija - postoje, studije su pokazale da stepen sigurnosti i upotrebljivosti takvih pristupa znatno varira.

Novo istraživanje, sprovedeno na Plajmaut univerzitetu, pokazalo je da bi verifikacija hoda mogla biti održivo sredstvo zaštite pametnih telefona i drugih mobilnih uređaja od sajber kriminala.

Studija univerzitetskog Centra za sajber sigurnost, komunikacije i mrežna istraživanja, objavljena u Computers & Security, ilustrira da bi - unutar odgovarajućeg okvira - prepoznavanje hoda moglo biti održiva tehnika za zaštitu pojedinaca i njihovih podataka od potencijalnog kriminala.

Naime, kako je pokazalo istraživanje, sistem je hod pojedinaca prepoznavao u 85 odsto slučajeva, s tim da se ta brojka popela na gotovo 90 odsto kada su hodali normalnom brzinom ili brzo.

Ova studija se nadovezuje na prethodni rad, kroz evaluaciju multi algoritamskog sistema za prepoznavanje hoda i prva je koja je to primijenila koristeći podatke iz stvarnog svijeta. Podaci su prikupljani tokom sedam do deset dana pomoću žiroskopa i akcelerometra, a svaki učesnik istraživanja je generisao prosječno 4.000 uzoraka aktivnosti, od normalnog i brzog hoda do penjanja uz i silaženja niz stepenice.

"Provjera autentičnosti hoda pojavila se kao nenametljiv način skupljanja potrebne količine ličnih podataka, ali do sada svi testovi su se odvijali u kontrolisanom okruženju. Samo prepoznavanje hoda nije savršeno rješenje, ali bi moglo pomoći zaštiti korisnika", objašnjava Nejtan Klark, profesor sajber sigurnosti i digitalne forenzike na Plejmaut univerzitetu.

Autentifikacija vlasnika mobilnog uređaja putem načina hoda mogla bi pomoći u situacijama kod krađe uređaja ili zaštite podataka blokiranjem rada ako uređaj koristi neko drugi, osim vlasnika, kažu istraživači sajber bezbjednosti.

(b92)