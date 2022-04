WhatsApp će omogućiti da se sakrijete

Prošle nedjelje, WhatsApp je počeo korisnicima da isporučuje reakcije putem emodžija, a kompanija bi uskoro mogla da implementira još jednu dugo iščekivanu funkciju.

Sa najnovijom beta objavom za iOS aplikaciju, WhatsApp je dodao opciju koja korisnicima omogućava da određenim ljudima limitiraju mogućnost da vide vaš "Last Seen" status, kako navodi WABetaInfo.

Radi se o funkciji, koja ukazuje na to kada je neko posljednji put provjerio apliakciju, a u pitanju je način na koji možete da saznate da li je kontakt potencijalno vidio vašu poruku.

Do sada, WhatsApp je limitirao ko vidi vaš status samo na korisnikove kontakte. Takođe, funkcija može u potpunosti da se ugasi, ali nije postojala opcija da se određenim kontaktima onemogući da vide informacije o statusu.

WhatsApp iOS beta verzija 22.9.0.70 dodaje novu "My Contacts Except..." opciju u okviru Last Seen sekcije u podešavanjima privatnosti aplikacije. Kako je pomenuta opcija sada u fazi beta testiranja i za Android i za iOS, očekuje se da će uskoro postati dostupna svim WhatsApp korisnicima.

(b92)