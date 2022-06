Kamere telefona uskoro na nivou DSLR kamera?

Kamere za pametne telefone mogle bi postati dovoljno moćne za snimanje boljih fotografija od DSLR kamera s jednim sočivom do 2024. Ovo sugerišu riječi predsjednika i izvršnog direktora Sony Semiconductor Solutionsa Terusija Šimicua, koji je o tome govorio na poslovnom brifingu prošle nedjelje.

To je hrabra tvrdnja, s obzirom na to da će pametni telefoni uvijek imati veća prostorna ograničenja od DSLR fotoaparata. Ipak, pretpostavka je da su senzori fotoaparata na pametnim telefonima porasli kada je veličina u pitanju, pa bi do 2024. mogli dostići nivo na kojem će moći da premaši performanse senzora DSLR fotoaparata.

Izvor izvještaja potiče iz Nikkei Japana, ali izgleda da su neki detalji izgubljeni u prevodu. Ipak, prema novinama, izvršni direktor Sonyja očekuje da će "fotografije (s pametnog telefona) premašiti kvalitet slike DSLR kamera s jednim sočivom za nekoliko godina", vjerovatno 2024.

Potrebno je napomenuti da se pametni telefoni prodaju u puno većim količinama od DSLR fotoaparata, pa možda postoji siva zona u kojoj bi kamere pametnih telefona mogle postati bolje od DSLR fotoaparata iz ekonomskih, a ne tehničkih razloga.

Bez obzira na to, ako je sve to tačno i ako će tržište kamera za pametne telefone nastaviti sa trendom ka većim senzorima, to se istovremeno tiče i Samsunga. Samsung je, kao i Sony, glavni dobavljač senzora fotoaparata za pametne telefone i podložan je istim promjenama i zahtjevima tržišta.

Sve u svemu, to bi moglo značiti da bi budući Samsungovi vodeći telefoni od 2024. nadalje mogli nadmašiti DSLR fotoaparate u pogledu mogućnosti fotografisanja. Zvuči dobro, a Galaxy S24 bi konačno mogao postići ono što njegovi prethodnici nisu, prenosi B92.