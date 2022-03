Najavljena nova The Witcher saga

Oni koji žele još novog The Witcher sadržaja, biće srećni zbog najnovije objave CD Projekt RED gejming studija.

Prošlo je nekoliko godina od kako je CD Projekt RED kompletirao svoju originalnu trilogiju za The Witcher serijal igara.

Kompanija se u međuvremenu prebacila na druge projekte, kao što je Cyberpunk 2077.

Ipak, sada za fanove Witchera stižu lijepe vijesti. Objavljen je tizer, koji najavljuje novu igru u okviru The Witcher sage.

The Witcher 3: Wild Hunt je bio posljednji AAA RPG naslov u franšizi, a igra je osvojila 250 Game of the Year nagrada.

Zanimljivo je da je globalni PR direktor kompanije CD Projekt RED pojasnio ovu najavu.

On je istakao da nije objavljena nova igra koja nosi naziv The Witcher 4; igra neće biti ekskluzivna za samo jednu prodavnicu.

Ranije su se pojavile informacije da kompanija razmatra razvoj nove Gwent singl plejer igre, tako da nije poznato da li će novi serijal biti u vezi sa tim ili će biti potpuno drugi naslov.

What we have NOT announced today: - A game called The Witcher 4. - A game exclusive to one storefront. It was our initial confirmation of a new saga in The Witcher franchise. Right now, we are not discussing any specifics in terms or story, characters, mechanics, or plot details.