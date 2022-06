Nokia 1680 pretvorena u mini Linux PC

Zaljubljenik u tehnologije, sa nadimkom Reimu NotMoe, iskoristio je 14 godina stari Nokia 1680 telefon i pretvorio ga je u minijaturni Linux računar, koji je nazvao Notkia.

Kako bi uspio u ovom poduhvatu, on je zamijenio matičnu ploču, kao i najveći dio ostalih komponenti telefona. Ostavljeno je originalno kućište i tastatura.

Kreiran je mini PC, koji je opremljen Ingenic X1000E MIPS procesorom sa jednim jezgrom, uz radni takt od 1GHz. Tu je i 64 MB RAM-a, 32 MB NOR flash memorije i 4 GB SLC NAND flash memorije.

Nokia 1680 originalno posjeduje TFT ekran, koji je sada zamijenjen 2-inčnim IPS LCD displejom, sa rezolucijom od 220 x 280 piksela. Uređaj ima i USB-C port, 5MP kameru sa autofokusom, Yamaha MA-3 sintesajzer zvuka, analogni MEMS mikrofon, podršku za Wi-Fi 4 i Bluetooth 4.0 LE i drugo.

Kompletna mašina radi pod Linux operativnim sistemom, dok se za unošenje teksta koristi originalna Nokia 1680 tastatura. Notkia uređaj može da se koristi za bežičnu komunikaciju, kao voki-toki ili kao jednostavan terminalski računar.

Uređaj ima i jednu manu, a to je da ne može da se koristi za telefoniranje i nema mobilni pristup internetu. Nema ni priključka za slušalice, pa je neophodna upotreba bežičnih slušalica ili adaptera za zvuk.

Notkia projekat je prijavljen na odobrenje na Crowd Supply platformi, što bi uređaju moglo da omogući da se u nekom trenutku i obliku pojavi i na tržištu, prenosi B92.

The Bad Apple. Now it's a bit faster. pic.twitter.com/XUYuPA4oN4

[email protected]