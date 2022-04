Značajna poboljšanja stižu u iOS 16

Naredna veća verzija Apple iOS operativnog sistema bi mogla implementirati "značajna poboljšanja", prema navodima analitičara Bloomberga.

Mark Gurman, u svojoj najnovijoj analizi, ističe da očekuje da će iOS 16 imati ažuriranje za obavještenja, kao i novi skup funkcija koje su u vezi sa praćenjem zdravstvenih parametara.

Ipak, oni koji su možda očekivali da vide redizajn iOS-a, ostaće razočarani jer to navodno nije u planu za ovu verziju platforme.

"Ne očekujem kompletan redizajn iOS interfejsa, iako na ovom polju velikih izmjena nije bilo još od iOS 7 verzije koja je objavljena prije gotovo 10 godina", ističe Gurman.

Za sada nema previše informacija o planovima Applea, kada su u pitanju kompanijine ostale platforme, kao što su watchOS i macOS.

Apple će svoje nove verzije operativnih sistema (iOS 16, watchOS 9 i macOS) tokom svoje WWDC 2022 konferencije, koja se ove godine održava od 6. juna.

- New Macs coming soon-ish, including the new MacBook Air - Internal iOS 16 builds are full of ties to the Apple headset, rOS - iOS 16 to get notifications update, but no redesign. Redesigned iPad app switcher planned - Health and Fitness upgrades coming.https://t.co/4ESTiJqaPK https://t.co/5b5H76uTJC