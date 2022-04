Android 13 donosi velike promjene i poboljšane gejming performanse

Najnovija verzija Androida se približava, a sa sobom donosi neke zanimljive funkcije, kako za korisnike tako i za developere.

Jedno od najvećih poboljšanja, koje stižu u novoj verziji platforme, jeste Framerate Intervention. Funkcija omogućava da se pokrenu komandne instrukcije u operativnom sistemu koje će forsirati frejmrejt.

Ovo će biti od velikog značaja kada su u pitanju igre. Iako kod nekih igara viši FPS može da dovede do toga da gejmplej izgleda fluidnije, kod nekih igara je potrebno da se frejmrejt smanji kako bi funkcionisale na odgovarajućem nivou.

Još jedna funkcija, koja je takođe usmjerena na gejming, jeste mogućnost da se odrede Android GameManager API stanja. To uključuje stanje, kao što je GAME_LOADING, koje informiše operativni sistem da se igra učitava. To znači da će se procesor fokusirati na to da informacije o igri usmjeri ka memoriji, kako bi se obezbijedilo brže učitavanje.

Dodatna poboljšanja za gejming će omogućiti i Programmable Shaders. Android Gaming Shading Language je dizajniran za ovaj operativni sistem, a šejderi su tu kako bi omogućili bolji i realističniji prikaz vode, zamagljenja, preciznije detalje drveta i dubine 2D tekstura.

Android 13 stiže i sa brojnim drugim poboljšanjima, od kojih su neka usmjerena na bezbjednost i sprečavanje pojavljivanja malwarea, onemogućivanje novih Wi-Fi konekcija za poslovanja i drugo.

(B92)