Aplikacija za gledanje filmova pratiće oči korisnika kroz kameru

​MoviePass, usluga koja je korisnicima omogućavala jeftino gledanje filmova, ali je ugašena 2019. godine, vraća se kao aplikacija koja će pratiti oči korisnika kako bi osigurala da gledaju reklame.

Nova usluga će koristiti tehnologiju prepoznavanja lica i praćenja očiju kako bi se osiguralo da su oči gledalaca uprte u promovisani sadržaj u zamjenu za pristup filmovima, prenosi britanski Independent.

"Oglašivači će praviti reklame koje su krojene za vas, cijeli proces je sličan reklamama koje gledate prije filma kada odete u bioskop", rekao je suosnivač aplikacije Stejsi Spajks.

"Dok gledam reklamni materijal, on će se reprodukovati. Ako prestanem da gledam i skrenem pogled sa ekrana, to će pauzirati sadržaj", dodao je on.

U budućnosti, ljudi će moći da kupuju proizvode koji su im reklamirani preko aplikacije MoviePass i time zarađuju više kredita za gledanje filmova.

Izvještava se da će ova tehnologija biti dostupna na ljeto.

Prvobitna iteracija ovog servisa ugašena je 2019. godine, nakon što su cijenu pretplate spustili na svega 10 dolara mjesečno. Ta odluka, na finansijsku štetu kompanije, uslijedila je nakon što je analitička firma Helios & Matheson kupila većinski udio u kompaniji i otpustila Spajksa.

Spajks je rekao da će novi MoviePass biti "pokretan Web 3.0 tehnologijom". Prema nekima, Web 3.0 predstavlja demokratizovani internet, a uz blokčejn kao okosnicu, Web 3.0 će ljudima - a ne korporacijama - dati kontrolu nad podacima, digitalnom imovinom, aplikacijama i platformama.

Kao što smo već pisali, osnovna ideja Web 3.0 je decentralizovana verzija interneta gdje sami korisnici kontrolišu svoje podatke i slobodno ih svojom voljom pomjeraju iz aplikacije u aplikaciju bez potrebe da traže dozvolu od samih vlasnika aplikacija.

Za slučaj MoviePass-a, i posredstvom Web 3.0, korisnici bi mogli da imaju djelimično vlasništvo nad kompanijom, ali i neke druge benefite, poput doživotne pretplate, prenosi Telegraf.