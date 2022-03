Apple korisnici nekoliko sati bili bez brojnih aplikacija

Američka kompanija imala je juče ozbiljnih problema sa serverom, koji su uzrokovali prekid rada nekih najvažnijih aplikacija iz App Storea.

Počevši sinoć od oko 17 časova, iOS korisnici su širom svijeta, od Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Kine, Australije pa do Evrope, počeli da javljaju o prekidu rada nekih aplikacija, preko stranice DownDetector.

App Store, iCloud i Apple Music prvi su prestali s radom, a nakon njih sa radom je prestao i AirDrop. Nakon toga, problem je nastao i sa aplikacijama Apple Pay, Apple Maps, iMessage, Apple Fitness Plus, Apple Arcade, Apple Business Menager, iTunes, Apple Find my iPhone i dr. Aplikacija Siri je funkcionisala, ali je zahtjeve obrađivala znatno sporije nego što je to uobičajeno.

Iz Applea su nakon izvijesnog vremena za portal TechRadar potvrdili ovaj problem, ali nisu ponudili objašnjenje. Vjerovatno nikada nećemo ni saznati šta je bio razlog ovog problema, ali raduje što je Apple problem rješio, iako mu je trebalo poprilično mnogo vremena. Očigledno je da se dogodio ozbiljan propust.

Nakon izvijesnog vremena aplikacije su ponovo proradile, ali čitav proces oporavka trajao je čak 4 sata. Korisnici su nakon toga počeli da izvještavaju da se sve vratilo u normalno stanje, s tim što su još neko kraće vrijeme aplikacije radile sporije.

Na Appleovoj stranici System Service, na aplikacijama koji su juče bile onemogućene, stoji poruka koja glasi: "Korisnici su imali problem s ovom uslugom. Istražili smo i rješili ovaj problem".

(b92)