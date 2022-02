Chrome mijenja ikonicu poslije osam godina

Google je riješio da 2022. godina bude godina kada će sve modernizovati i prvo što će uraditi je promjena ikonice za Google Chrome.

Originalni Chrome logo iz 2008. godine bio je 2D, pa je promjenjen 2011. godine u 3D, da bi 2014. godine modernizovali ikonicu po posljednji put te ona osam godina nije promenjena.

Google takođe želi da na svakom operativnom sistemu ikonica za Chrome izgleda isto, pošto ima razlike na Windowsu, macOS-u, ChromeOS-u...

U nedjelju ujutru je krenulo ažuriranje i polako će ljudi dobiti novu ikonicu, dok će u naredna dva mjeseca svi korisnici na svim platformama dobiti novi izgled Chrome ikonice.

Krajem marta izlazi i Chrome 100, pa će tada zaključiti redizajn i ažuriranja tog tipa i svi će imati novu ikonicu.

You might ask, “why bother with sth. so subtle?” We tailor Chrome’s experience to each OS, with features like Native Window Occlusion on Windows, day-one M1 support on macOS, Widgets on iOS/Android, and Material You on Android. We want our brand to convey the same level of care. pic.twitter.com/rB7BvYaZ26