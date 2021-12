Digitalni Kijanu Rivs izgleda kao pravi u Matrix Awakens demou

Epic Games je kreirao The Matrix Awakens, interaktivni demo kreiran u Unreal Engine 5.

Interaktivni demo je prikazan prošle nedjelje, u okviru The Game Awards događaja, a nakon toga smo dobili i prilog o tome kako je demo nastao i kakve performanse omogućava.

The Matrix Awakens demo je kreiran za PlayStation 5 i Xbox Series X / S konzole i "težak" je 29GB ukoliko želite da ga isprobate.

Članovi originalnog Matrix tima su sarađivali sa Epic Games-om na kreiranju The Matrix Awakens demoa, a obećava se "luda vožnja u univerzumu iskrivljene realnosti", koji uključuje i performanse Kijanu Rivsa i Keri En Mos.

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience prikazuje digitalnu verziju Kijanu Rivsa, a savršeno nam daje uvid u to kako bi igre u budućnosti mogle izgledati i kakvu ćemo interakciju imati sa njima i u njima.

