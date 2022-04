EMSC blokira naloge na Twitteru zbog lažnih predviđanja

PARIZ - Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC) saopštio je da od sinoć blokira naloge korisnika na Twitteru zbog lažnih predviđanja zemljotresa, ali i političkih i uvredljivih komentara.

"Ponovo smo blokirali brojne profile u posljednjih nekoliko sati. Ponavljamo da je naša politika da se ne koristi naša aplikacija kako bi se iznosila predviđanja zemljotresa, jer tako nešto nije moguće, a nemojte ostavljati ni političke ili uvredljive izjave ili ćete biti blokirani. Hvala", naveo je EMSC.

Na području Hercegovine je nakon sinoćenjeg zemljotresa magnitude 5,7 stepeni po Rihteru, tokom noći zabilježeno više od 30 potresa slabijeg intenziteta.

We have again blocked a number of accounts in the last few hours. We repeat our policy: do not associate @Lastquake and use its visibility to claim earthquake prediction as it does not exist, do not make political or offensive statements or you will be blocked. Thank you