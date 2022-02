Google analitika se suočava sa problemima u EU

Austrijski organi za zaštitu podataka zabranili su korišćenje Google Analytics servisa na sajtovima u Evropi, zbog kršenja GDPR normi.

Tokom decembra prošle godine, sud je donio sljedeću odluku: "Po mišljenju organa za zaštitu podataka, Google Analytics alatka (barem u verziji od 14. avgusta 2020. godine) se stoga ne može koristiti u skladu sa zahtjevima 'Poglavlja V' GDPR-a".

Prema ovoj odluci, Google Analytics nije kompatibilan sa zakonima Evropske Unije.

Sve je započelo kada su aktivista Maks Šrems i njegova grupacija "None of your Business (NOYB)" podnijeli tužbu kod Data Protection Authority.

Evropski sud pravde je osudio dijeljenje podataka, koje je u vezi sa nadgledanjima agencija iz SAD tokom 2020. godine. Najnovija presuda iz Austrije je u vezi sa tim predmetom EU protiv kompanije Google, a tiče se pristupanju ličnim podacima korisnika.

Prema navodima iz zakona SAD, vlasti u ovoj zemlji mogu da zahtijevaju lične podatke od Googlea, Facebooka i drugih američkih kompanija, čak i kada one rade van SAD. Kao rezultat toga, Google ne može da obezbijedi adekvatan nivo zaštite pod članom 44 GDPR-a.

Kompanija Google ja na ovo odgovorila da kompanije i organizacije, koje koriste Google Analytics servis, kontrolišu koji podaci se prikupljaju ovim alatkama i na koji način se oni koriste.

Evropske kompanije sada moraju da donesu odluku o uklanjanju Google Analyticsa sa svojih sajtova ili da rizikuju da se suoče sa kaznama zbog kršenja GDPR-a.

S druge strane, ili će SAD morati da promijene svoje zakone o nadgledanju ili će američki provajderi morati da čuvaju podatke evropskih korisnika u Evropi, prenosi B92.