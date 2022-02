Google uvodi novitete za Chrome

​Google je promijenio boju prikaza svog tamnog moda, dok je novitet stigao i u Chrome servis za upravljanje lozinkama.

Prema navodima sajta 9to5Google, korisnici počinju da viđaju potpuno crni tamni mod za Google. Prethodni tamni mod je bio siv, ali je Google sada iskoristio pravu crnu (#000000), koja bi posebno trebalo da se istakne na OLED i AMOLED ekranima.

Korisnici, koji žele novi tamni mod, mogu u svojim podešavanjima uraditi sljedeće:

Pored ovoga, Google je implementirao novitete u Chrome servis za upravljanje lozinkama. Ova sekcija sada dobija bilješke.

Bilješke nisu neuobičajena pojava u drugim servisima za upravljanje lozinkama. LastPass i 1Password ih već imaju.

U najnovijoj Chrome Canary verziji, ova nova funkcija dodaje jednostavno "Notes" polje u Chromeov "password manager", ispod polja za korisničko ime i lozinku.

Welcome to the dark side. Introducing Dark theme, available on desktop, mobile and everywhere you search. pic.twitter.com/qqM7darEif