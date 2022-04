Indija uspješno testirala supersonični krstareći projektil

Indija je uspješno testirala avionsku verziju supersoničnog krsterećeg projektila "brahmos", saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

"Avionska verzija supersoničnog krstarećeg projektila uspješno je lansirana iz borbenog aviona 'Su-30MKI'. Lansiranje je izvršeno sa istočne obale. Projektil je velikom preciznošću pogodio metu - stari mornarički brod van upotrebe", navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Indija je 2016. godine počela razvoj avionske verzije "brahmosa", a planira da ga ugradi u više od 40 aviona "Su-30MKI".

Ovaj projektil proizvodi indijsko-rusko "Aerosvemirsko zajedničko preduzeće Brahmos", a raketa je razvijena zajedničkim radom u Rusiji i Indiji.

Raketa je prvi put testirana 2001. godine. Različite verzije su operativne u sve tri grane Oružanih snaga Indije: avijaciji, armiji i mornarici.

Advanced sea to sea variant of BrahMos Supersonic Cruise missile was tested from INS Visakhapatnam today. Missile hit the designated target ship precisely. @indiannavy @BrahMosMissile#SashaktBharat#AtmaNirbharBharat pic.twitter.com/BbnazlRoM4