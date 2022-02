Instagram Story dobija 3D avatare

Kompanija Meta, u čijem su vlasništvu Instagram, Facebook i Messenger servisi, objavila je više planova koji pomenute servise približavaju metaverzumu.

Instagram Stories, kao i direktne poruke, će dobiti 3D avatare, dok će na Facebooku i Messengeru avatari biti ažurirani.

Pomenute opcije prvo dobijaju korisnici u SAD-u, Kanadi i Meksiku, kojima će se virtuelni avatari prikazivati u stikerima, objavama, profilnim slikama, kao i na Quest VR platformi.

Kada su u pitanju izmjene, novi avatari dobijaju drugačije oblike lica, dok će tu biti i pomagala za one sa hendikepom, poput slušnih pomagala ili invalidskih kolica.

"Ukoliko ste u prošlosti već kreirali avatar na Facebooku, pripremite se da vidite novu stranu sebe - bukvalno. Vaš avatar će automatski ući u treću dimenziju kao dio ovog ažuriranja, a mi se trudimo da budemo sigurni da vaše novo i poboljšano ja odgovara izborima koje ste prethodno napravili. Međutim, sada postoji mnogo više opcija nego što je bilo ranije! Imaćete priliku da uđete u polje za uređivanje i unesete neke promjene", stoji u objavi kompanije Meta.

Korisnici će moći da kreiraju jednog avatara i da ga koriste na svim platformama, ili da kreiraju posebnog avatara za svaku od dostupnih platformi.

You can now use your 3D avatar across Quest, Facebook, Instagram and Messenger. We’re also adding new facial shapes, skin tones, hearing aids and wheelchairs. And if you’re an NFL fan, you can suit up your avatar with new shirts for #SuperBowlLVI! https://t.co/Oje1mxtjrK pic.twitter.com/pRLVI99alV