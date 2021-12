Instagram influenseri se raduju zbog nove funkcije za Stories

Jedan od trenutnih limitirajućh faktora za Instagram Stories, jeste da svaka priča može da sadrži video maksimalne dužine do 15 sekundi.

Sada su se pojavili detalji, koji ukazuju na to da Instagram testira produžavanje dužine trajanja videa u Stories na 60 sekundi.

Ovo je na Twitteru objavio Mat Navara, a podijelio je tvit korisnika iz Turske koji je otkrio obavještenje o novoj funkciji na popularnom servisu.

Instagram is testing longer stories segments of up-to 60 seconds Spotted by @yousufortaccom in Turkey pic.twitter.com/6LJ2Rjqbpz