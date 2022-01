Instagram testira lajkove na storije

​Instagram testira opciju privatnih lajkova na priče, ali trenutno opciju ima ograničen broj korisnika.

Iz Instagrama su potvrdili da ova opcija nije masovno omogućena te da je u ovoj fazi vidljiva manjem broju korisnika, a dodaju i da je konačni broj lajkova vidljiv samo osobi koja je priču objavila te da nemaju namjeru da tu informaciju učine javnom.

"Uvijek radimo na načinima da pomognemo ljudima, kako bi ih spojili sa onima do kojih im je stalo. Testiramo lajkove na priče, a to je način da ljudi reaguju na priče tako da je to vidljivo samo autorima", rekao je za TechCrunch portparol Instagrama.

Svi korisnici imaju opciju odgovoriti ili reagovati na priču uz pomoć osam postojećih opcija, a te reakcije takođe nisu javno vidljive ikome osim autorima.

Nova će opcija omogućiti većem broju korisnika da reaguju na priče, ali će biti i od pomoći influenserima da imaju uvid u to koliko interakcija njihove priče imaju, prenosi Pink.