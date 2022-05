Kako oporaviti lozinku za Gmail nalog, bez rezervnog emaila i broja telefona

​Skoro svaki vlasnik Google naloga se oslanja na Gmail za ažuriranja ili neki drugi posao.

Takođe, internet vrvi savjetima za poboljšanje ukupnog iskustva Gmail-a. Međutim, ako zaboravite lozinku za Gmail, njeno vraćanje može se pokazati kao noćna mora. Oporavak zaboravljene lozinke za Gmail može biti komplikovan i oduzeti mnogo vremena.

Google nudi neke manje naporne načine za oporavak vaše Gmail/Google lozinke. Postoji više stvari koje možete da uradite da biste oporavili svoj Gmail nalog ako se zaključa. Međutim, ovi koraci zahtjevaju verifikaciju putem emaila ili SMS-a.

Dakle, ovo je korisno samo ako ste upisali svoj broj telefona ili ID emaila za oporavak na svom Google nalogu. Neki vlasnici Google naloga ne dodaju nijedan od ovih detalja. Ne brinite, još uvijek možete da vratite svoj nalog. U ovom vodiču ćemo naučiti kako da povratite svoju Gmail lozinku bez email adrese za oporavak i bez telefona. Međutim, ovi koraci imaju neka ograničenja. Trebalo bi da ste već prijavljeni na svoj Gmail ili Google nalog na najmanje jednom uređaju. Dalje, trebalo bi da imate pristup ovom uređaju.

Prvo posjetite Google Account Recovery stranicu. Unesite svoj Gmail ID ili korisničko ime, zatim kliknite na Next. Vidjećete tri opcije na sljedećem ekranu. To uključuje "Enter your password" i "Get verification email on recovery email". Treća opcija je "Try another way to sign in", koja vam je potrebna. Dobićete obavještenje ako ste ulogovani na bilo koji drugi uređaj sa istim nalogom. Dalje, morate da kliknete na "Yes" da biste potvrdili svoj identitet. Bićete prijavljeni nakon ovoga. Oporavak lozinke za Gmail/Google nalog pomoću ove metode ima ograničenje. Trebalo bi da imate isti ID email na drugim uređajima.

Zatim ćete vidjeti ekran sa opcijom za oporavak naloga pomoću SMS verifikacije. Možete kliknuti na "Send" i potvrditi svoj nalog. Međutim, to funkcioniše samo ako imate povezan broj mobilnog telefona. Dakle, ovaj metod neće raditi za vas jer nemate broj mobilnog telefona za oporavak.

Dakle, ponovo vam je potrebna opcija "Try another way to sign in". Google će vam poslati link za resetovanje lozinke posle 72 sata. Google-u je potrebno tri dana da potvrdi da li nalog pripada vama. Takođe, provjerite spam/junk folder ako ne primite mejl poslije 72 sata.

Međutim, ovo funkcioniše samo ako ste se prijavili sa istim Gmail nalogom na najmanje jednom uređaju. Ovo može biti vaš laptop, računar ili mobilni telefon. Kada dobijete email za resetovanje lozinke, kliknite na "Get started". Sada pratite uputstva na ekranu da biste promijenili lozinku. Međutim, ova lozinka će isteći nakon 7 dana. Dakle, obavezno resetujte lozinku u ovom periodu. Nakon što unesete novu lozinku, možete dodati adresu emaila za oporavak, kao i broj telefona, prenosi B92.