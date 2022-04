Kako zaštititi lične podatke na internetu?

DOBOJ - Većina korisnika nije svjesna koliko ličnih podataka ostavlja na internetu, školarci rijetko vode računa o svojim stavovima koje iznose na društvenim mrežama, a koji bi im jednog dana mogli zadati glavobolju.

Na to, ali i na zaštitu ličnih podataka na internetu su ih upozorili iz Lokalnog savjetodavnog tijela za obrazovanje i zapošljavanje grada Doboj, koje je u saradnji s Direkcijom za evropske integracije organizovalo predavanje za srednjoškolce.

"Najveći problem je u tome što će mladi imati izazov da sve ono što kažu na mreži može utjecati na njihovo zaposlenje. Toga moraju biti svjesni od početka. Iako se dosta toga može obrisati, dosta toga i ostaje. Svi smo mi medij već dugo vremena i moramo razmišljati. Dakle, kao što vi novinari i novinarke morate razmišljati šta ćete reći da nemate posljedice zakona o kleveti, tako i mi moramo početi svi kao građani i građanke da razmišljamo o tome", kazao je Feđa Kulenović, viši asistent na Katedri za informacijske nauke na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Manojlo Pejić, učenik Ugostiteljske i trgovinske škole, kazao je da koristi Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, Snapchet, a javnosti su dostupni, kaže, samo njegovi osnovni podaci.

"Vjerujem da ne mogu da mi naštete, to su ime, prezime, godine, grad. Društvene mreže uglavnom koristim za objavljivanje slika, dopisivanje s prijateljima, porodicom i to je to", kaže Pejić, a na pitanje može li se danas živjeti bez društvenih mreža, odgovara:

"Pa, teško, jer je jako bitna komunikacija između ljudi i vjerujem da trebamo preko društvenih mreža da se dopisujemo s mnogo ljudi."

Njegovo mišljenje ne dijeli Predrag Pašić, direktor Ugostiteljske i trgovinske škole.

"Ja sam veliki protivnik društvenih mreža upravo zbog ogromne mogućnosti zloupotrebe. Međutim, nemoguće je ne pratiti moderne trendove, prema tome kolege profesori imaju potpunu slobodu da budu na društvenim mrežma, škola ima i Facebook i Instragram, takođe i veb-stranicu, protiv koje ja, naravno, nemam ništa. Bez obzira na lično mišljenje, koje je veoma negativno o društvenim mrežama, aktivni smo", kaže Pašić.

Kako zaštititi lične podatke na internetu, tema je o kojoj su se, osim mladih, informisali i oni stariji.

"I ja ću malo da se informišem i da se edukujem, kao odrasla osoba. Mi imamo tu mogućnost da gubimo svoje podatke dajući ih javno na društvenim mrežama jer ime, prezime, dan, mjesec, godina rođenja i sve ostalo nije baš možda za javnost. Možda bi to trebalo da zadržimo za sebe, da nekako na tim društvenim mrežama budemo malo pametniji, malo pametnije to da radimo", rekla je Nermina Isić, predsjednica Lokalnog savjetodavnog tijela za obrazovanje i zapošljavanje grada Doboj.