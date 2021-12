Mask: Metaverzum nedovoljno ubjedljiv, Web3 nebulozan koncept

Metaverzum i Web3 su dva trenda, koji bi trebalo da unesu revoluciju u digitalni svijet.

Međutim, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Elon Mask nije oduševljen nijednim od dva pomenuta trenda.

U nedavnom intervjuu, CEO kompanije Tesla je istakao da ne vidi dovoljno ubjedljivu primjenu za VR pokretani metaverzum.

Takođe, on je Web3 nazvao nebuloznim konceptom u kojem su internet servisi kreirani oko blockchaina i kriptovaluta, da je u pitanju više marketing nego realnost i da on to ne razumije.

Mask priznaje da je on možda samo previše star da bi razumio ove nove tehnologije.

"Da li sam ja kao neki od ljudi koji su odbacivali internet '95. kao neki hir ili nešto što se nikada neće izroditi u nešto konkretno?", istakavši da je on tokom 1995. godine bio jedan od onih koji su razumjeli potencijal interneta.

Maskova kritika metaverzuma se fokusira na nedostatak ubjedljive upotrebe u odgovarajućim situacijama, kao i razočaravajuće iskustvo kod nekih korisnika.

U ovom trenutku, mnogi metaverzum opisuju kao preuveličano brending iskustvo za seriju virtuelnih univerzuma, od kojih neki za pristup traže upotrebu VR kaciga/naočara.

Kritičari koncepta ističu da smo sve ove tehnologije već isprobali ranije, te da je VR bum propao devedesetih godina prošlog vijeka, dok su prostori kao što je Second Life postali popularniji.

Nova verzija metaverzuma se zasniva uglavnom na poboljšanom hardveru, privlačnom nazivu i milijardama dolara podrške od strane giganata kao što je Meta, koji bi željeli da kontrolišu ono što smatraju narednom velikom digitalnom platformom.

S druge strane, Web3 predstavlja još jednu alternativnu viziju budućnosti interneta. Koncept je vođen idejom da će obični internet korisnici biti u mogućnosti da direktno profitiraju od svog sadržaja i onlajn aktivnosti.

