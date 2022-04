Mask pita korisnike Twittera da li žele dugme za uređivanje

Ilon Mask, koji je nedavno postao najveći akcionar Twittera, objavio je anketu na platformi u kojoj je pitao korisnike da li žele dugme za uređivanje.

Opcije u anketi su bile pogrešno napisane kao “yse” i “on”, zbog čega su mnogi pomislili da je cijela stvar šala, dok anketu nije retvitovao izvršni direktor Twitter-a Parag Agraval.

"Posljedice ove ankete biće važne. Molimo vas da pažljivo glasate”, napisao je Agraval, nagovještavajući da bi anketa mogla da dovede do stvarnog dugmeta za uređivanje na društvenoj mreži.

Mnogi korisnici Twitter-a tražili su dugme za uređivanje tokom godina, ali je društvena mreža bila, sada već famozno, protiv toga. U jednom intervjuu 2020. godine, Džek Dorsi, osnivač i bivši izvršni direktor kompanije, rekao je da Twitter “vjerovatno nikada” neće dodati dugme za uređivanje.

Objasnio je tada da je društvena mreža počela kao servis za razmjenu tekstualnih poruka, i rekao da ne možete da promjenite poruku nakon što je pošaljete. Twitter je očigledno želio da sačuva taj osjećaj.

Mask, koji je bio aktivan tviteraš i prije nego što je kupio 9,2 odsto društvene mreže, mogao bi da posluži kao katalizator da kompanija promijeni taj stav.

Više od dva miliona ljudi je glasalo, a više od 70% njih želi dugme za uređivanje sadržaja.

Nejasno kako bi dugme za uređivanje funkcionisalo na Twitter-u, s obzirom da je retvitovanje tuđeh sadržaja jedna od glavnih stvari koje korisnici rade.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB