Mask želi da učetvorostruči broj korisnika Twittera do 2028. godine

Jedno od većih pitanja, koja se postavljaju od trenutka kada je Ilon Mask kupio Twitter, jeste kako bi servis mogao da se promijeni pod njegovim vođstvom.

Sada je Njujork Tajms navodno došao do dokumentacije Maskovog predloga za investitore, koja nudi neke detalje iz vizije koju novi vlasnik ima kada je u pitanju društvena mreža.

Za početak, Mask želi da proširi broj mjesečno aktivnih korisnika na Twitteru, koji sada iznosi oko 217 miliona, na gotovo 600 miliona tokom 2025. godine i na 931 milion do 2028. To je više nego četvorostruko veći broj korisnika na mjesečnom nivou tokom narednih šest godina.

On takođe želi i da servis ima 104 miliona pretplatnika, za uslugu koja je označena kao "X". Nije poznato šta "X" označava i koji bi to proizvod mogao biti, mada je Mask kriptično nagovestio Twitter iskustvo koje se plaća i biće bez reklama.

Pored toga, Mask je predložio neke ideje o povećanju zarade Twittera, kao i načinima na koje mreža to može da ostvari. Jedan od njih je i povećanje broja korisnika koji se odlučuju na pretplatu. Predviđa se 59 miliona Twitter Blue korisnika do 2025. godine i 159 miliona do 2028.

Nije poznato kako Mask namerava da ostvari sve navedene ciljeve, a poznato je samo da nov vlasnik očekuje velike stvari od mreže nakon što se preuzimanje ozvaniči do kraja.

