NFT kanta za smeće prodata za 252 hiljade dolara

Marsel Dišan izazvao je skandal u svijetu umjetnosti kada je 1917. godine na prestižnom takmičenju kao rad izložio pisoar i nazvao ga "Fontana", a vijek kasnije, Amerikanac koji pravi identitet krije iza imena Robness, učinio je nešto slično - prodao je NFT-je kante za smeće za nevjerovatnih 252 hiljade dolara.

"Ne sjećam se više ni odakle mi ta slika, mislim da sam je našao na Google pretrazi", iskren je ovaj 38-godišnjak iz Los Anđelesa u razgovoru za AFP.

Slika koja nosi naziv "64 gallon toter" prikazuje veliku plastičnu kantu za smeće sa efektom treperenja, što joj daje pomalo psihodeličnu verziju.

Nezamijenjivi tokeni (NFT) su jedinstveni dijelovi kompjuterskog koda koji se čuvaju na blockchainu, a sa linkom koji vodi do određenog dijela ili drugog predmeta.

Upotreba NFT-ja izazvala je ogroman priliv novca u svijetu umjetnosti, jer gotovo svakoga dana se organizuje neka aukcija, a slavne ličnosti sve češće učestvuju u ovoj aktivnosti, bilo da kupuju NFT-je ili ih prodaju.

Prema procjeni analitičke firme Chainalysis, do sada je putem NFT-ja procirkulisalo 40 milijardi dolara.

Ipak, do sada se nije desilo ovo što je pošlo za rukom Robnessu, koji priznaje da nije sve teklo glatko.

Kada je prvobitno postavio sliku kante za smeće, platforma SuperRare ju je uklonila.

"To je bilo nešto poput umjetnosti bisa, jer sam u tom trenutku bio veoma ljut. Tako sam postavio tu fotografiju, a ona je ubrzo bila uklonjena. Mislili su da sam postavio fotografiju sa sajta Home Depot (prodavnica proizvoda za kuću) i tako prekršio autorska prava", prisjeća se 38-godišnjak, dodajući uz osmijeh da su mu zaprijetili i tužbom.

Čak dvije godine kasnije, njegova fotografija iznenada se našla na sajtu.

Na pitanja AFP-a iz platforme SuperRare su odgovorili da je razlog zapravio bio taj što "fotografiju kante za smeće nisu smatrali umjetnošću", ali je u međuvremenu "puno toga evoluiralo" kada je u pitanju dilema šta je sve umjetnost.

Kanta za smeće ubrzo je postala meme, ali i inspiracija mnogima koji kreiraju tribjute i kopije, a mnogi kolekcionari pokazali su interes za originalom, pa ju je Robness vrlo brzo i prodao.

"Kolekcionar me je zvao, jer je želio da zna više o cijeloj priči, pa smo razgovarali više od pola sata. Cijela priča je veoma zabavna, pa smo se većinu razgovora smijali. Poželio je nakon toga da kupi fotografiju, ja sam mu rekao cijenu i to je bilo to", ispričao je Robness.

