Novi Call of Duty biće "najnaprednije iskustvo" u istoriji te franšize

Activision Blizzard nedavno je raspravljao o rebootu serijala Call of Duty: Modern Warfare 2 i nastavku Warzonea, a otkrili su da kompanija radi na tome da igračima ponude još "izazovniji sadržaj" te dodaju kako će brojčano pojačati tim ljudi koji rade na tim igrama kako bi franšizu učinili još boljom.

"Ovogodišnji Call of Duty je nastavak Modern Warfarea iz 2019. koji je najuspješniji naslov do danas i biće to najnaprednije iskustvo u istoriji franšize", poručuju iz Activision Blizzarda.

Malo se toga zna o nadolazećem Modern Warfareu 2, ali pojaviće se ove godine i šuška se da će biti poboljšan na mnogo nivoa. Osim toga, novi Warzone takođe se razvija, a iz kompanije poručuju kako rade na "revolucionarnim inovacijama" o kojima će više pričati kasnije ove godine.

Prošlogodišnji Call of Duty: Vanguard nije najbolje prošao, a prodaja igre u Velikoj Britaniji manja je čak 40 odsto u odnosu na Black Ops Cold War iz 2020.

(Index)