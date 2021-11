Novi zakon o internetu u Australiji

Australija će uvesti zakon kojim će naterati glavne društvene medije da daju detalje i podatke o korisnicima koji objavljuju klevetničke komentare, izjavio je danas premijer Skot Morison.

Vlada razmatra stepen odgovornosti platformi kao što su Twitter i Facebook za klevetnički materijal postavljen na njihove sajtove.

Ovo dolazi nakon što je najviši sud u zemlji presudio da se izdavači mogu smatrati odgovornim za javne komentare na internet forumima.

Presuda je navela neke novinske kompanije, poput CNN, da uskrate Australijancima pristup njihovim stranicama na Facebooku.

"Oni su stvorili prostor i moraju da ga učine bezbjednim“

"Svijet na mreži ne bi trebalo da bude Divlji zapad, gdje botovi, fanatici, trolovi i drugi anonimno obilaze i mogu da naškode ljudima“, rekao je Morison na brifingu za televizijske vijesti.

"To se ne može dogoditi u stvarnom svijetu, tako da nema razloga da se to dogodi ni u digitalnom svetu".

Novi zakon će uvesti žalbeni mehanizam.

Ako neko misli da ih kleveće, uznemirava ili napada na društvenim mrežama, moći će da zahtijeva da platforma ukloni materijal.

Ako sadržaj ne bude povučen, tužba bi mogla da primora platformu društvenih medija da pruži detalje o komentatoru.

"Digitalne platforme moraju da imaju odgovarajuće procese da bi omogućile uklanjanje ovog sadržaja“, rekao je Morison, zaključujući:

"One su stvorile prostor i moraju da ga učine bezbjednim, a ako to ne urade, mi ćemo uradite to kroz ovakve zakone."