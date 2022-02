Poslovni Gmail će uskoro izgledati drugačije

Google je objavio da će novi izgled Gmaila biti dostupan za isprobavanje od februara.

Novi interfejs za Gmail će podrazumijevano biti dostupan od aprila, dok će jedina opcija u servisu postati od drugog tromjesečja 2022. godine.

Opcija menja način na koji su integrisani Google Chat, Meet i Spaces. Google u planu ima da kompanijine alatke za razmjenu poruka ne budu samo prozorčići koji "lebde" uz korisnikove imejl poruke.

Umjesto toga, dobiće sopstvene ekrane u Gmailu, kojima je moguće pristupiti preko velikih tastera s lijeve strane menija. Google ovo naziva "integrisani pregled".

Kompanija ističe da će korisnici od 8. februara moći novi izgled da testiraju i sami. Od aprila, oni koji su se prijavili za novu opciju biće prebačeni na nju (s mogućnošću da se vrate na stari model), dok će od od drugog tromjesečja 2022. godine nova opcija biti jedino i standardno iskustvo u Gmailu.

Google konstantno pokazuje da želi da duboko integriše sve svoje proizvode koji su namenjeni poslovanju, a novi interfejs nam daje uvid u to kako će nova integracija izgledati.

Kompanija ističe da će integrisani izgled biti dostupan korisnicima sa Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic ili Business nalozima.

(b92)