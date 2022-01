Prognani sa Twittera se okupljaju na novoj platformi

GETTR je društvena mreža, koju je 4. jula 2021. godine kreirao Džejson Miler - bivši savjetnik Donalda Trampa.

Nova društvena mreža se promoviše kao "tržište za ideje", a mnogi je smatraju alternativom za Twitter.

GETTR je svojevrsno okupljalište onih koji su zabranjeni na Twitteru, a naziv je portmanto reči "getting together" ili "get together".

"Ljudi su isključeni sa platformi i shvatili su da su tehnološki giganti odlučili da se udruže sa ljudima iz više lijevog centra, koji žele da ućutkaju druge ljude", istakao je Miler po osnivanju platforme.

GETTR ima interfejs i funkcije koje su slične onima na Twitteru, a korisnici mogu da napišu objavu sa do 777 karaktera, kao i da ubace fotografiju ili video koji može da se deli ili linkuje.

Na samom GETTR sajtu stoji da je u pitanju "potpuno nova društvena platforma, zasnovana na principima slobodnog govora, nezavisnog mišljenja i odbacivanju političkog cenzorisanja i kulture otkazivanja (cancel culture)".

Platforma, prema navodima iz novembra, ima gotovo tri miliona korisnika i 400.000 dnevno aktivnih ljudi. Sada se navodi da je Rogan podstakao svojih 7,8 miliona sledbenika na Twitteru da mu se pridruže u prelasku na GETTR.

U prodavnicama aplikacija, GETTR je okarakterisan oznakom "M" za sadržaj koji je preporučen onima koji imaju više od 17 godina.

