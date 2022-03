Slack počeo da suspenduje naloge u Rusiji

​Slack je počeo da ukida pristup nekim korisnicima u Rusiji jer nastoji da se pridržava i međunarodnih sankcija i politike matične kompanije Salesforce, piše Axios.

Slack predstavlja akronim od "Searchable Log of All Conversation and Knowledge" (Dnevnik pretraživanja svih konverzacija i znanja) i odnosi se na poslovnu aplikaciju za razmjenu poruka.

Njegova namjena je da transformiše način na koji organizacije komuniciraju i da omogući okupljanje većeg broja ljudi koji će raditi kao jedan ujedinjeni tim.

Upravo zbog toga, Slack je žila kucavica za internu komunikaciju u mnogim preduzećima i organizacijama i često sadrži podatke i poruke koje se ne čuvaju ni u jednom drugom formatu.

Salesforce je ranije ovog mjeseca saopštio da ipak neće nastaviti poslovanje u Rusiji. Kompanija je saopštila da ima veoma mali broj korisnika u zemlji i da je već počela da gasi poslovanje.

Međutim, nekoliko organizacija je prijavilo da im je pristup nalozima poptuno onemogućen i to bez bilo kakvog obavještenja ili upozorenja, zbog čega mnoge nisu uspjele da preuzmu svoje podatke sa platforme.

Ovo je posebno značajno imajući u vidu da se na Slack-u često nalaze dokumenti koji su veoma značajni za poslovanje nekog preduzeća.

Iako Slack neće brisati podatke u vlasništvu ruskih korisnika koji su suspendovani, sankcionisane organizacije takođe neće imati pristup svojim podacima sve dok sankcije koje se na njih odnose ne budu ukinute.