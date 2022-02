Snapchat će omogućiti dijeljenje lokacije sa prijateljima

​Snap neprestano dodaje nove funkcije u svoju Snapchat aplikaciju za kreatore sadržaja i korisnike.

Sada je implementirana nova opcija, koja omogućava da dijelite svoju preciznu lokaciju u realnom vremenu sa onima u koje imate povjerenje. Ideja se zasniva na tome da se ponudi način da dozvolite svojim prijateljima i voljenim osobama da vas prate kada putujete.

Postoji više načina upotrijebe ove funkcije, kao što je povećana bezbjednost kada putujete nepoznatom rutom ili u taksiju.

Takođe, možete da je iskoristite da proaktivno obavijestite prijatelje o tome koliko ste udaljeni od njihove kuće kada putujete da ih upoznate.

Sve u svemu, ova funkcija je prilično slična Find My aplikaciji na iOS-u.

Snap ističe da možete omogućiti dijeljenje lokacije na 15 minuta ili do više sati sa pojedinačnim korisnicima.

Međutim, dijeljenje lokacije biće prikazano samo za odabrane zajedničke prijatelje u aplikaciji. Ova funkcija je podrazumijevano isključena i ne postoji opcija koja vam omogućava da dijelite svoju lokaciju sa svima na listi prijatelja.

Snap kaže da, kako bi se spriječilo uhođenje, omogućava da isključite dijeljenje lokacije uživo bez obavještavanja onih koji su uključeni u proces.

Snap se, za ovaj poduhvat, udružio sa It's On Us, neprofitnom organizacijom koja ima za cilj da zaustavi seksualne napade u kampusima.

Možete da omogućite dijeljenje lokacije uživo tako što ćete posjetiti profil prijatelja, a zatim izabrati koliko dugo želite da im pokazujete gdje se nalazite. Nakon toga, oni mogu da vide vašu lokaciju uživo iz dijeljenog chatboxa ,prenosi B92.