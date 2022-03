Snapchat ukinuo funkciju u Ukrajini

Snap Map dodatak na Snapchatu, funkcija koja vam pokazuje gdje su Snapovi napravljeni, korisna je funkcija za one koji žele da znaju koja su najbolja mjesta za posjetu u nekoj oblasti, ali to trenutno nije slučaj u Ukrajini, gdje se vodi sukob između Rusije i pomenute države.

Zbog toga je, kao mjera predostrožnosti, Snap privremeno onemogućio funkciju "Heat Map" za javne objave u Ukrajini.

Tipično, Snap mapa ističe mjesta na kojima ima tona snimaka snimljenih "svjetlećim crvenim krugom" i mjesta na kojima su neki postovi napravljeni "plavim krugom".

Ako pogledate funkciju u aplikaciji ili na vebu, vidjećete da više nema indikatora postavljenih iznad Ukrajine.

Druge tehnološke kompanije su takođe onemogućile funkcije koje mogu pokazati kretanje Ukrajinaca koji napuštaju zemlju, koja je trenutno na udaru Rusije. Google je onemogućio podatke o saobraćaju uživo u Ukrajini kako bi zaštitio bezbjednost lokalnog stanovništva.

Takođe je isključio položaje na Mapama koje su poslali korisnici nakon tvrdnji da ih ruska vojska koristi za koordinaciju vazdušnih napada.

Kada je objavio da zaustavlja svu prodaju proizvoda u Rusiji, Apple je rekao da je onemogućio podatke o saobraćaju uživo i u Ukrajini, kako bi spriječio da se aplikacija koristi za ciljanje stanovnika Ukrajine.

As a safety precaution we have temporarily disabled the Snap Map’s "heatmap" of public Snaps in Ukraine. We will continue to offer curated Stories comprised of Snaps submitted in Ukraine.