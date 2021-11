Spotify eksperimentiše sa prikazom videa nalik na TikTok

Spotify testira pregled videa nalik na ono što nudi TikTok, u okviru svoje beta iOS aplikacije.

Pomenuta aplikacija prikazuje video klipove u punom ekranu, kako se pejsme reprodukuju.

Kada je dostupan, "video feed" je dostupan iz novog taba, u okviru polja za navigaciju, pod nazivom "Discover".

Pojedinačne pjesme se, nakon toga, mogu lajkovati kako se skroluje kroz pregled, a tu je i ikonica sa tri tačkice koja otvara opcije za svaku pjesmu.

Spotify je potvrdio da se pomenuta funkcija testira, ali nije želio da komentariše kada bi mogla biti dostupna većem broju korisnika.

Spotify getting ready for #spotifywrapped2021? This promo just popped up in the app.#NewSpotify #SpotifyWrapped pic.twitter.com/jQApcWF4oR