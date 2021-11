Spotify ukinuo opciju shuffle

Pjevačica Adel ubijedila je Spotify da ukloni opciju 'shuffle' sa svih albuma kako bi pjesme mogle da se slušaju redoslijedom koji je zamislio autor albuma, piše BBC.

"Ne stvaramo albume sa tolikom pažnjom i ne razmišljamo bez razloga o redoslijedu pjesama. Naša umjetnost priča priču koju treba slušati onako kako je zamišljeno. Hvala Spotifaju na slušanju", napisala je Adel na Twitteru.

Striming servis je pjevačici odgovorio: 'Sve za tebe' i uklonio mogućnost da slušaoci promijene redoslijed slušanja pjesama na albumu kada pokušaju da počnu da ga slušaju sa same stranice albuma.

Međutim, simbol za opciju shuffle - dvije ukrštene strelice - i dalje se pojavljuje na odvojenim stranicama pojedinačnih pjesama na albumima.

To znači da je još uvijek moguće započeti slušanje albuma od bilo koje pjesme i odabrati pjesme za reprodukciju po slučajnom redoslijedu, ali je i dalje malo komplikovanije nego ranije.

Dugme 'Shuffle' se takođe pojavljuje na listama za reprodukciju.

Album "30" - njen prvi album poslije osam godina - dostupan je na Spotifaju od petka.

To je promjena u odnosu na njen posljednji album "25" koji se mogao kupiti fizički ili preuzeti sa zvaničnog sajta nakon što je zvanično objavljen u novembru 2015.

Postao je najbrže prodavani album u britanskoj istoriji, preuzet više od 800.000 puta u prvoj nedjelji.

Na servisima za striming kao što su Spotify, Apple Music i Tidal, taj album se pojavio tek u junu 2016.

