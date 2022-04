Stigao krevet za gejmere

Pasionirani gejmeri veoma vode računa o opremi i hardveru koji koriste i relativno im je lako da dođu do najboljeg računara i konzole, ili da ukrase sobu. Za namještaj, tu je kompanija Bauhutte.

Japanska kompanija Bauhutte, koja se bavi proizvodnjom gejming opreme, ponovo je na tržište plasirala jedan zanimljiv proizvod. U pitanju je prilagodljivi krevet, namijenjen gejmerima.

Ovaj sistem gejmerima omogućava da većinu dana provedu ispred monitora, idu na spavanje i bude se na istom mjestu i budu spremni za naredni nivo, bosa ili avanturu u igri.

Naziv kreveta je "The Electric Gaming Bed", a pored kreveta tu su i razni dodaci, kao što je prostor za odlaganje odjeće, police za energetska pića i drugi elementi.

Bauhutte kaže da su dimenzije kreveta 94 x 199 x 13,8 do 28,5 centimetara i ima težinu od 37,9 kilograma. Sugerisana cijena kreveta, koji se prodaje u Japanu, je oko 1.130 dolara.

This motorized gaming bed lets you rest your gamer head https://t.co/4IH23rXx2U pic.twitter.com/Q96aJ2xdZp