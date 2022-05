Twitter ima skrivenu funkciju za koju mnogi ne znaju

Direktne poruke (DM) na Twitteru sadrže tajni keš (cache), koji je skriven iza podešavanja privatnosti servisa.

Za mnoge korisnike, ponalaženje ove opcije označava otkrivanje skrivenog inboksa sa brojnim bitnim porukama koje su možda propustili, jer Twitter iz nekog razloga nije omogućio uvid u njih.

Twitter ima nekoliko različitih podešavanja privatnosti za direktne poruke. Kako biste ih prilagodili, pritisnite na DM ikonicu na Twitteru i izaberite ikonicu za podešavanja (zupčanik) u gornjem desnom uglu ekrana. Tu je nekoliko podešavanja, koje je potrebno odobriti kako bi se kreirao tajni inboks.

Prvo, potrebno je čekirati opciju "Allow message requests from anyone", jer u suprotnom nećete moći da dobijate spam poruke (ili ono što Twitter misli da je spam) i koje se skladište u zasebnom DM folderu.

Nakon toga, provjerite da li ste onemogućili "Filter low-quality messages" opciju. Možda ste, a da to niste ni znali, ovu opciju onemogućili odavno. Ukoliko jeste, onda ste sve vrijeme koristili "tajni" inboks.

Ukoliko vam je ova opcija čekirana, to je vjerovatno najlakši način da imate pristup i da pročitate poruke koje ste propustili. Skrolujte do kraja i kliknite na "Show" taster kako biste vidjeli dodatne poruke, od kojih su neke blokirane od strane Twittera jer su uvredljive.

Ovde ćete vidjeti sve poruke koje je Twitter skrivao od vas. Ukoliko želite, možete da odčekirate "Filter low-quality messages" boks u podešavanjima kako biste povezali ove poruke sa uobičajenim Twitter porukama.

(b92)