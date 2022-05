Twitter kopira Instagram i testira novu funkciju

​Twitter je počeo sa testiranjem "Circles" funkcije, a Twitter Circle je ekvivalent Close Friends listi na Instagramu.

Kada korisnik objavi tvit u okviru svog Circle okruženja, samo oni koji su dodati u taj Circle će biti u mogućnosti da vide tvit, kao i da odgovore na njega.

Kompanija je dodala i novu Help Center stranicu, koja objašnjava sve o Twitter Circle. Ovo nije isto kao Twitter Communities ili zaštićeni nalog (gdje oni kojima je to dozvoljeno mogu da vide vaše tvitove).

Trenutno, korisnik može da ima samo jedan Circle, a broj ljudi u njemu je limitiran na 150 korisnika. Samo vi možete vidjeti kompletnu listu korisnika u svom Circleu, dok tvitovi koji se tu dijele ne mogu da se retvituju.

Na kraju, ukoliko ste dodati u Circle, ne možete iz njih sami da se uklonite. Twitter preporučuje utišavanje/onemogućavanje razgovora u kojima ne želite da učestvujete.

Twitter pomenutu funkciju testira samo kod određenog broja korisnika na globalnom nivou, a dostupna je za Android, iOS i desktop Twitter.com platformu, prenosi B92.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked. We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd. Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp