Twitter testira funkciju koju drugi imaju već dugo

Twitterova Android aplikacija godinama zaostaje za svojom iOS verzijom, ali bar na jednom polju dva klijenta će uskoro biti jednaka.

U tvitu, koji je objavila Džejn Mančun Vong, koja je poznata po pronalaženju novih funkcija prije nego što se one objave, ističe se da Twitter radi na omogućavanju Android korisnicima da slobodno selektuju tekst u okviru tvitova. Funkcija je već izvijesno vrijeme dostupna za Twitter iOS klijent.

Twitter for Android is finally working on the ability to select text on Tweet pic.twitter.com/xoqYwc7aeL