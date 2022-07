Twitter testira novu funkciju "CoTweet"

​Nova funkcija, koju Twitter testira, nosi naziv CoTweet i radi se o privremenom eksperimentu, prema navodima iz kompanije.

Twitter eksperimentiše sa novom funkcijom, koja omogućava da dva naloga zajednički kreiraju tvit. Kompanija ovo naziva "CoTweet", a funkcija je trenutno u fazi testiranja od strane selektovanih naloga u SAD-u, Kanadi i Koreji.

Uz CoTweet, dva naloga mogu da se povežu kao autori jedinstvenog tvita, koji će se pojaviti u tajmlajnu oba naloga. Djeluje da je funkcija više usmjerena ka brendovima i kreatorima, nego ka standardnim korisnicima Twittera.

"CoTweetovi pomažu autorima da podijele pažnju javnosti, otključaju mogućnosti za privlačenje nove publike i unaprijede svoja uspostavljena partnerstva", objašnjava Twitter. Funkcija je prvi put primijećena u februaru ove godine, kada su počeli prvi testovi.

Ističe se da je CoTweet privremeni eksperiment, ali nema informacija o tome kada bi funkcija mogla postati šire dostupna, prenosi b92.

Share a Tweet, share the cred. Now testing CoTweets, a new way to Tweet together. pic.twitter.com/q0gHSCXnhv