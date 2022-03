Ukrajinci kreirali igru koja napada ruske sajtove

Kreirana je igra playforukraine.life koja pomaže u blokiranju ruskih vojnih onlajn resursa.

Ukrajinski IT specijalisti su kreirali onlajn igru u internet pregledaču, sa ciljem da pomognu u borbi protiv ruske vojne akcije na Ukrajinu.

Igra je napravljena tako da svaki potez igrača dodatno približava ruske sajtove tome da budu blokirani.

Igra je zasnovana na poznatoj 2048 igri - numeričkoj "puzzle" igri koja zahtjeva samo osnovno znanje aritmetike.

Zahvaljujući jednostavnoj mehanici, igra je dostupna i za mlađu populaciju.

Ističe se da jedan igrač može da pošalje oko 20.000 zahtjeva tokom jednog sata igranja, kako bi se blokirali sajtovi koji opslužuju vojsku Rusije. Konkretna lista tih sajtova nije objavljena iz bezbjednosnih razloga.

"Naš glavni cilj su sajtovi koji opslužuju vojsku Rusije. Ne želimo neprijatelju da otkrijemo konkretne ciljeve, tako da lista sajtova nije objavljena. Takođe, radimo na zadacima za ukrajinsku IT ARMY", kažu kreatori igre.

Navodi se da igra nije opasna za korisnikov internet pregledač, te da se oslanja na konstantan niz automatskog protoka kako bi se ruski sajtovi napadlai i srušili, prenosi B92.

200+ Russian websites were attacked by 2048 players since we started. Keep playing! @mintsyfra thank you for support! #CancelRussia #StopRussia #SaveUkraine pic.twitter.com/rS6vDwpA5B