Uredite svoj Viber prostor ovim korisnim funkcijama

U ovom kratkom vodiču ćemo objasniti načine na koje možete da izbrišete, utišate ili očistite razgovore u Rakutenovoj popularnoj aplikaciji za četovanje.

Ako u Viberu imate gomilu razgovora koje ne pratite ili su razgovori koje imate prenatrpani porukama, ne brinite - aplikacija nudi niz opcija za uređivanje koje će vam definitivno biti od koristi.

Ponekada, kada smo dio grupnog razgovora koji šalje gomile poruka ili slika, te poruke mogu da zatrpaju skladište našeg smartfona. Viber omogućava brisanje sadržaja iz razgovora bez potrebe za izlaženjem. Sve što je potrebno da uradite jeste da otvorite razgovor koji želite da očistite, prevučete lijevo na kranu telefona i izaberete opciju za brisanje sadržaja odnosno "Clear Chat Content". Na ovaj način ćete obrisati sve slike i vide fajlove iz razgovora bez brisanja samog razgovora.

Izbrišite poruke ili razgovor

Da li ste ikada slučajno poslali poruku pogrešnoj osobi? Ako jeste, ne binite - Viber dozvoljava brisanje pojedinačnih poruka. Za brisanje određene poruke pritisnite i držite poruku koju hoćete brisati. Iz menija koji će se pojaviti birajte opciju za brisanje i nakon toga "Delete for everyone". Na ovaj način ćete izbrisati poruku i drugoj osobi dati do znanja da je poruka izbrisana. Ono što neće moći da pročita jeste njen sadržaj. Takođe možete brisati poruke koje su vam poslate, ali vodite računa da će ih pošiljalac i dalje vidjeti. Ako želite da izbrišete kompletan razgovor, uđite u razgovor, povucite prema lijevo i izaberite opciju "Delete this chat".

Utišajte razgovor

Ukoliko ne želite da izbrišete razgovor, a želite da ostanete u njemu, možete ga utišati tako da postali učesnici u razgovoru to ne vide. Opcija za utišavanje razgovora utišaće sva obavještenja o novim porukama. Možete utišati razgovor na određeno vrijeme ili dok ga opet ne uključite. Da biste to uradili otvorite temu koju želite da utišate, povucite prema lijevo i izaberite opciju "Mute chat".

