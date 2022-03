WhatsApp će uskoro omogućiti slanje fajlova veličine do 2GB

Poput nekih drugih aplikacija za razmjenu poruka, WhatsApp ima limit na veličinu fajlova koji mogu da se šalju na ovoj platformi, ali bi se to uskoro moglo promijeniti.

U najvećem broju slučajeva, fotografije nisu značajno pogođene ovim limitiranjem, ali ukoliko želite da pošaljete video ili dokument određene veličine, on će biti odbijen.

Prema navodima sajta WABetaInfo, WhatsApp testira opciju koja će korisnicima omogućiti da šalju fajlove veličine do 2GB.

Neki korisnici u Argentini već testiraju novu opciju, a otkrivaju poruku koja ih obavještava da veličina fajlova sada može da ide do pomenutih 2GB.

Prije ove izmjene, korisnicima je limit na veličinu fajlova iznosio 100MB.

