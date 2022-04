YouTube Shorts, rival TikToka, vjerovatno dobija reklame

YouTube počinje da testira reklame u Shorts-u, platformi koju je kompanija predstavila 2020. godine, a koja je slična onome što nude TikTok i Instagram.

Kompanija posebno eksperimentiše “app-instal" reklamama, koje omogućavaju korisnicima da instaliraju aplikaciju direktno iz reklame i drugim promocijama, rekao je u utorak investitorima glavni poslovni direktor Google-a Filip Šindler.

"Testiramo monetizaciju na kratkim videima, a rane povratne informacije i rezultati oglašivača su ohrabrujući”, rekao je glavni finansijski direktor Alphabeta.

Google tvrdi da YouTube Shorts generiše 30 milijardi pregleda dnevno, što je četiri puta više nego što su imali prošle godine.

Vijest dolazi nakon što je YouTube prošle godine predstavio Shorts fond za kreatore od 100 miliona dolara, nadajući se da će tako namamiti kreatore da koriste ovu platformu.

YouTube je u avgustu najavio da će plaćati kreatorima koji prave popularne video snimke do 10.000 dolara mjesečno. Kompanija je u to vrijeme smatrala da je to alternativni način da kreatori zarađuju, dok ne izgrade dugoročni, skalabilni program monetizacije.

Bezbjedno je reći da YouTube želi da napravi program koji će biti isplativ i njima i kreatorima, a koji će biti dovoljno privlačan za kreatore da dođu da stvaraju na toj platformi.

Ipak, ako volite Shorts, budite spremni na to da ćete čak i tamo imati reklame. Ova odluka sasvim sigurno može “otjerati” korisnike kod rivala - posebno TikToka koji još uvijek nema tradicionalne reklame.

(Telegraf)