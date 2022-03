YouTube Vanced se gasi "zbog pravnih razloga"

Popularna aplikacija YouTube Vanced se gasi, nakon pravne prijetnje od Google-a. Kreatori Vanced-a su otkrili da će projekat biti ugašen u narednim danima, a svi linkovi za preuzimanje će biti uklonjeni.

Iako će aplikacija nastaviti da radi za svakoga ko je trenutno ima instaliranu na Android-u, bez budućih ažuriranja, vjerovatno će uskoro prestati da radi u potpunosti.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.