Najsmrtonosniji noviteti sjevernokorejske vojske

Moć vojno-industrijskog kompleksa Sjeverne Koreje znatno je porasla posljednjih decenija. Nedavno je pokazala razvoj novog glavnog tenka, kao i najveće interkontinentalne rakete u istoriji zemlje. Od koristi im je bilo i iskustvo sovjetske i ruske odbrambene industrije.

Desetog oktobra 2020. godine u Pjongjangu, glavnom gradu Sjeverne Koreje, održana je vojna parada povodom 75 godina od osnivanja Radničke partije Koreje. To je bio vjerovatno najveličanstveniji noćni šou na kome su predstavljeni mnogi najnoviji uzorci sjevernokorejske vojne tehnike. Za detaljniju analizu odlučio sam da odaberem pet najboljih novih proizvoda sjevernkorejske odbrambene industrije, koje smo vidjeli na fotografijama Centralne telegrafske agencije Koreje.

Sjeverna Koreja inspirisana ruskim tenkom "Armata"

Peto mjesto – Novi glavni tenk. U njegovoj konstrukciji se vidi uticaj američkog "Abramsa" i ruskog tenka "Armata". Naravno, još uvijek se ne zna u kojoj je fazi razvoj novog oklopnog vozila koje još nema ni ime. Možda su na paradi prikazani prototipovi ili makete, a možda su to tenkovi iz prve armijske serije koji su već prošli ispitivanja.

Novi tenk je vjerovatno opremljen novim ili primjetno obnovljenim topom sa termo-navlakom koja obezbjeđuje bolje hlađenje cijevi topa. Ojačan je oklop topa i sa bočnih strana i duž oboda trupa, a ojačan je i krov kupole tenka. Novi proizvod sjevernokorejske odbrambene industrije je opremljen kompleksom aktivne zaštite — na snimcima se jasno vide radari male veličine i lanseri ovog kompleksa sa bočnih strana kupole. Tenk ima dva lansera protivtenkovskih vođenih raketa. Vjerovatno će se koristiti sjevernokorejska raketa koja je slična ruskom prenosnom protivtenkovskom raketnom sistemu tipa "Kornet". Tenk je naoružan novom opremom za nišanjenje, kao i specijalnim senzorima koji pomažu u izbjegavanju uništavanja protivtenkovske rakete.

Šasija je takođe modernizovana — 7 točkova kao kod "Armate" i nove gusjenice sa mekanim gumenim "dubokim cipelama" za kretanje po asfaltu na modernim putevima. Bilo bi zanimljivo, naravno, vidjeti novi tenk u njegovom prirodnom staništu: na terenu i na neravnim područjima. I vrijedi podsjetiti da DNRK ima jaku kopnenu vojsku, koja je formirana po sovjetskim tradicijama, što znači da se tenkovima dodjeljuje presudna uloga u slučaju potencijalnog sukoba sa Južnom Korejom.

Upozorenje za Južnu Koreju

Četvrto mjesto – Porodica novih bacača raketa. Na paradi je prikazano nekoliko tipova lansera velikog kalibra koji su slični po namjeni ruskim sistemima tipa "Uragan" i "Smerč". Razvojem hemijskih tehnologija u DNRK, odmah za vodećim raketnim zemljama, pojavile su se nove vrste čvrstog goriva sa povećanim oslobađanjem energije. Ovo je uticalo na ubrzanje razvoja raketne tehnologije u zemlji: pojavile su se nove taktičke (do 100 kilometara) i operativno-taktičke rakete (do 300 kilometara), počela je konstrukcija raketa na čvrsto gorivo za podmornice, pojavili su se višecjevni raketni sistemi velikog dometa.

Pokazano je nekoliko tipova lansera sa raketama kalibra 300-430 mm sa procijenjenim dometom do 250 kilometara i supervelika taktička raketa KN-25 sa prečnikom korpusa od 600 mm i dometom do 380 kilometara. To su procjene nezavisnih stručnjaka.

Neke od lansera smo već vidjeli tokom ispitivanja novih raketa 2019. godine. KN-25 po svojim mogućnostima postaje najefikasnija raketa sa dometom do 400 km i sa većom preciznošću od raketa tipa SCUD koje su ranije bile osnova operativno-taktičkih raketnih sistema vojske DNRK. U potencijalnom sukobu dve Koreje, rakete dometa do 400 km omogućavaju gađanje gotovo bilo kog cilja u južnom delu Korejskog poluostrva. A sada bi preciznost novih raketa trebala da bude mnogo veća nego kod starih raketa SCUD, a to im omogućava da pogađaju prilično širok spektar ciljeva, čak i sa manjom i lakšom bojevom glavom. Takođe ne smijemo zaboraviti da obično raketne sisteme za paljbu koriste masovno: čitave baterije ili pukovi. To znači da mogu vrlo efikasno da unište bilo koja ciljana područja — položaje trupa, gradove, luke, aerodrome i tako dalje.

Paljba dvije rakete sa nuklearnom bojevom glavom

Treće mjesto – Sjevernokorejski "iskanderi" i rakete malog dometa "ATCMS". Pjongjang je imao uspjeha sa prilično savremenim i visokotehnološkim raketnim sistemima. Riječ je o raketnim sistemima malog dometa KN-23 i KN-24, koji su u stručnoj zajednici dobili imena "korejski iskander" i "korejski ATCMS" zbog sličnosti u izgledu i funkcionalnosti.

Riječ je o raketama koje imaju veći kalibar od supermoćnih raketa za višestruke raketne sisteme. One već imaju domet do 450-600 km i mogu nositi punjenje teško do 500 kg. Rakete ovog tipa imaju relativno visoku preciznost (do 100 metara) i mogu da nose nuklearnu bojevu glavu. Naravno, veliko je pitanje da li je DNRK, koja je nedavno postala nuklearna sila, sposobna da proizvede dovoljan broj bojevih glava kako bi naoružala ne samo strateške rakete, već i rakete malog dometa?

Sa druge strane, čak i nekoliko ovih raketa sa nuklearnim naoružanjem može nanijeti ogromnu štetu bilo kojoj zemlji. Ove su prikazane na paradi na dvije vrste lansera: na točkovima i na gusjenicama. Svi pokazani raketni sistemi mogu nositi dvije rakete, a vjeruje se da paljba dvije rakete čak i na tako velikoj udaljenosti i uzimajući u obzir moguće skretanje rakete sa putanje, može obezbijediti zagarantovano uništavanje cilja.

DNRK nema nuklearne podmornice

Drugo mjesto – Raketa za podmornice "Puksong 4". Raketa je očigledno poboljšana i modernizovana verzija rakete "Puksong 3", čija smo testiranja videli 2019. godine. Procijenjeni domet je 1900 km.

Njena nova verzija, vjerovatno, ima gotovo isti domet, ali nisu isključena poboljšanja. Na primjer, kompleks sredstava za prevazilaženje protivraketne odbrane ili sposobnost nošenja nekoliko bojevih glava. Ove rakete još nisu testirane.

U svakom slučaju, treba istaći da su uspjesi DNRK u stvaranju raketa na čvrsto gorivo za podmornice i savladavanje tehnologije podvodnog lansiranja — veoma ozbiljni. Ali bez nuklearnih raketnih podmornica će biti teško u potpunosti primijeniti ova dostignuća. DNRK sada može da gradi samo nenuklearne podmornice-nosače sa relativno malom autonomijom, ali savremena sredstva protivpodmorničke odbrane će prilično efikasno nalaziti i uništavati takve podmornice. Shodno tome, postizanje glavnog cilja takvog raketnog sistema (nanošenje neizbježnog udara na teritoriji prekomorskog neprijatelja) može se naći pod prijetnjom. Možda nas na ovom području u narednim godinama očekuju neke sjevernokorejske novine.

Kako je Moskva pomogla DNRK sa raketom "Hvasong 16"

I na kraju, prvo mjesto – Raketa "Hvasong 16" je najnovija i najveća u istoriji sjevernokorejske raketne tehnike. Ova inerkontinentalna raketa, koju su neki stručnjaci sa osjećajem za crni humor nazvali korona-interkontinentalna balistička raketa, postala je senzacija u finalnom nastupu na paradi. Najveći svjetski pokretni transporter sa 11 osovina na točkovima nosi prilično moćnu raketu težine od 80 do 120 tona (prema različitim procjenama).

Šta se trenutno može reći o novoj raketi? Ona koristi raketnu tehnologiju sa motorom na tečno gorivo, sličnu sovjetskoj tehnologiji uz ‘60-ih godina. Moskva je aktivno pomagala sjevernokorejskoj braći komunistima da razviju svoj vojno-industrijski kompleks, uključujući i prebacivanje raketa, a zatim su saborci iz Egipta i Sirije počeli da dijele oružje sa Pjongjangom.

Pored toga, velika je vjerovatnoća da su Sjevernokorejci uz pomoć vojno-tehničke obaveštajne službe dobili neke dorade oblasti raketne tehnologije. Nije isključeno ni da je nešto "procurilo" zbog haosa i nereda koji su se dogodili u ruskom vojno-industrijskom kompleksu devedesetih godina.

Bilo kako bilo, DNRK je uspela da konstruiše svoju interkontinentalnu raketu "Hvasong 15", a sada svijetu pokazuje još napredniji sistem.

Demonstrirana je dvostepena raketa dužine najmanje 25 metara sa prečnikom prvog stepena oko 2,8 metara. Na drugom stepenu je postavljena prilično obimna raketna bojeva glava, koja gotovo sigurno može nositi nekoliko bojevih glava individualnog navođenja.

Smatra se da je prvi stepen nove rakete analog prvog stepena perspektivne svemirske rakete-nosača "Unha-Iks". Ispitivanja ove rakete još nisu sprovedena i možda će trebati više od mjesec dana da se raketa dovede do pravog letećeg modela, ali samo pojavljivanje takve rakete govori o još uvijek neprekidnom traženju najefikasnije reakcije DNRK na svetski imperijalizam.

Svaka parada u DNRK u protekloj deceniji se smatra kao prezentaciona platforma za nove raketne tehnologije. Ne postaju svi modeli tehnike stvarni borbeni sistemi, ali to nas ne sprečava da sa sigurnošću tvrdimo da su uspjesi vojno-industrijskog kompleksa DNRK u potpunosti realni, a da je vojna moć sjevernokorejske vojske tokom posljednjih decenija znatno porasla. I apsolutno je neophodno da SAD uzmu ovo u obzir, a da ne pominjemo one za koje se u Pjongjangu smatra da su "američke marionete".

