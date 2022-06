Prve fotografije novog kineskog nosača aviona o kojem Zapad bruji mjesecima

Pozivajući se na fotografiju američke kompanije Planet Labs, portal specijalizovan za vojna pitanja "The War Zone" piše da bi Kina uskoro mogla porinuti svoj najnapredniji nosač avion koji trenutno nosi ime "Tip 003".

Fotografija suvog doka u Šangaju nastala je 14. juna u 7:21 sati prema koordinisanom svjetskom vremenu, odnosno 15:21 sati prema australskom zapadnom vremenu.

Na fotografiji se vidi nosač avion Tip 003 koji se očigledno nalazi u posljednjoj fazi izgradnje. Vidi se i da je voda puštena u suvi dok u kojem se gradi nosač aviona. Katapulti su mu ukrašeni, a zastave razvučene. "The War Zone" piše da su se drugi kineski nosači i ratni brodovi gradili na sličan način.

Nosač aviona Tip 003 u šangajskom se brodogradilištu Jiangnan Shipyard gradi od sredine 2010-ih godina, a tačan datum njegovog porinuća predmet je brojnih rasprava. Stručnjaci i promatrači tvrde da je moguće da je nosač aviona trebao biti porinut još prije dvije sedmice. Naime, Šangajska uprava za sigurnost plovidbe objavila je da se pet komercijalnih brodova treba udaljiti od dijela brodogradilišta u kojem se gradi nosač aviona. To bi značilo da je moguće da se porinuće trebalo dogoditi za vrijeme Festivala zmajevih čamaca.

Kolin Koh, naučni novak na Fakultetu za međunarodne studije "S. Rajaratnam" Tehnološkog univerziteta Nanyang u Singapuru, istakao da je moguće da nosač aviona biti porinut 15. juna jer predsjednik Narodne Republike Kine Si Đinping toga dana slavi rođendan te da bi porinuće bilo "prikladan poklon" za kineskog lidera.

Kina je za vrijeme Sijevog vođstva bitno modernizovala svoju vojsku i znatno povećala njezine kapacitete, a počela je voditi i agresivniju vanjsku politiku, pogotovo prema Tajvanu i Sjedinjenim Američkim Državama.

Nosač aviona Tip 003 pomoći će kineskoj vladi da unaprijedi svoju vojsku, ali i da cijelom svijetu pokaže koliko je moćna.

Tip 003 bit će najveći dosad porinuti kineski nosač aviona, prvi koji je po veličini uporediv s američkim supernosačima klase Nimitz i Gerald R. Ford. Poput američkih supernosača, dužina njegove palube je oko 332 metra i ima nosivost od oko 100.000 tona.

Tip 003 prvi je kineski nosač aviona koji nije dizajniran sa "skakaonicom", nego će se za lansiranje aviona koristiti elektromagnetnim katapultom. Iako nije na nuklearni pogon, njegove propelere okretaće elektromotori u sklopu takozvanog integrisanog električnog pogona. Dizelski agregati proizvodit će električnu energiju za pokretanje broda, lansiranje aviona i za moguća buduća oružja poput lasera ili elektromagnetnih topova.

Tip 003 u mnogočemu je prelazni dizajn, prototip na kojem će kineski brodograditelji steći vrijedno iskustvo dok se radi na sljedećem nosaču, Tipu 004, koji će biti prvi kineski supernosač na nuklearni pogon.

